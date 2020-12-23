واصل فريق الأهلي مطاردته لصدارة الدوري بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في ختام لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هداف الأهلي عمر السومة (هداف الدوري التاريخي) بعد عرضية متقنة من عبدالله الحسون طار لها السومة ولعبها برأسه على يسار حارس الفتح ماكسيم كوفال (د: 53)، ووقف محمد العويس بالمرصاد لهجمات الفتح، لا سيما تسديدة مراد باتنا في الوقت القاتل من اللقاء، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم خالد صلوي نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، ليحقق الأهلي فوزه السادس ووصوله للنقطة 19 محتفظاً بالمركز الثاني، فيما تلقى الفتح خسارته الخامسة ليتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الثالث عشر.فوز الوحدةتجاوز الوحدة ضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وجاء هدف الفوز الوحداوي عن طريق مدافع العين حسن الحربي بالخطأ في مرمى فريقه، إذ تقدم الوحدة أولاً عن طريق هيرناني سانتوس (د:25)، وعاد العين سريعاً بهدف التعادل عن طريق امادو موتاري (د:28)، وفي الشوط الثاني وبغلطة من مدافع العين حسن الحربي أحرز الوحدة الهدف الثاني (د:77)، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف، ليحقق الوحدة فوزه الرابع ويصل للنقطة 12، فيما تلقى العين خسارته السادسة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز الـ14.ضمك يكسب قلب فريق ضمك تأخره أمام جاره أبها إلى فوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، إذ تمكن مهاجم ضمك البديل مازن أبو شرارة من إحراز هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل بعد أن تقدم أبها أولاً عن طريق كريم العواضي (د: 9)، ومن ثم عادل لضمك ومن ركلة ثابتة لاعبه سيرجيو فيتور (د: 37)، وأضاف مازن أبو شرارة الهدف الثاني لضمك (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة، فيما تلقى أبها خسارته الرابعة وتجمد رصيده عند 11 نقطة.الاتفاق يعودوعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية ثأر فريق الاتفاق من خروجه من كأس الملك على يد الفيصلي ليهزمه بثلاثة أهداف دون مقابل، وجاءت أهداف الاتفاق عن طريق نعيم السليتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (د: 24)، وفي الشوط الثاني عزز فيليب كيش النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء (د: 69)، ومن ثم أضاف وليد أزارو الهدف الثالث في الوقت القاتل (90+5)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الرابع ويصل للنقطة 14 وفي المركز السادس، فيما تلقى الفيصلي خسارته الثانية ليتجمد رصيده عند النقطة 13 وتراجعه للمركز السابع.