تجاوز الوحدة ضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف الفوز الوحداوي عن طريق مدافع العين حسن الحربي بالخطأ في مرمى فريقه، إذ تقدم الوحدة أولاً عن طريق هيرناني سانتوس (د:25)، وعاد العين سريعاً بهدف التعادل عن طريق امادو موتاري (د:28)، وفي الشوط الثاني وبغلطة من مدافع العين حسن الحربي أحرز الوحدة الهدف الثاني (د:77)، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف، ليحقق الوحدة فوزه الرابع ويصل للنقطة 12، فيما تلقى العين خسارته السادسة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز الـ14.