ثأر فريق الاتفاق من خروجه من كأس الملك على يد الفيصلي ليهزمه بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الاتفاق عن طريق نعيم السليتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (د: 24)، وفي الشوط الثاني عزز فيليب كيش النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء (د: 69)، ومن ثم أضاف وليد أزارو الهدف الثالث في الوقت القاتل (90+5)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الرابع ويصل للنقطة 14 وفي المركز السادس، فيما تلقى الفيصلي خسارته الثانية ليتجمد رصيده عند النقطة 13 وتراجعه للمركز السابع.