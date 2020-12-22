قلب فريق ضمك تأخره أمام جاره أبها إلى فوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتمكن مهاجم ضمك البديل مازن أبو شرارة من إحراز هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل بعد أن تقدم أبها أولاً عن طريق كريم العواضي (د: 9)، ومن ثم عادل لضمك ومن ركلة ثابتة لاعبه سيرجيو فيتور (د: 37)، وأضاف مازن أبو شرارة الهدف الثاني لضمك (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة، فيما تلقى أبها خسارته الرابعة وتجمد رصيده عند 11 نقطة.