أوضح أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني أن التشخيص المبدئي لإصابة لاعب نادي الاتحاد غاري رودريغيز هو تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ بعد الانطلاقة السريعة، إذ تعتبر أكثر الأوضاع عرضة للتمزق وسيضطر على إثرها اللاعب للغياب فترة تمتد لأسبوعين في أفضل الأحوال ولأكثر من 10 أسابيع في أسوأ الظروف، وهو الأمر الذي يرجح غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الـ26 من شهر ديسمبر الجاري.وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه في «تويتر» خضوع رودريغيز لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوع الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمام الرائد لتحديد مدة الغياب ونوعية العلاج.