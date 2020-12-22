شكا حارس نادي القادسية فيصل مسرحي من طريقة تعامل الحكم شكري الحنفوش مع لاعبي فريقه بعكس التعامل مع لاعبي نادي الهلال. وقال مسرحي عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز الهلال: «الحكم شكري الحنفوش أحترمه على المستوى الشخصي ولم يكن له أخطاء في المباراة، ولكن كان يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي الهلال بنبرة أخرى مختلفة، ونحن مثلهم، ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه، ففي النهاية جميعنا محترفون».وختم مسرحي حديثه بقوله: «خسرنا أمام الهلال بنهاية المطاف، وسنعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بقوة بداية من مباراة الاتفاق القادمة».