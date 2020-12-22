تختتم مساء اليوم (الثلاثاء) لقاءات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات، يأتي أبرزها ديربي عسير الذي سيجمع فريقي ضمك (المركز الـ16) وأبها (تاسع الدوري) عند الساعة 3:40م، ويلتقي فريق الفيصلي (خامس الدوري) بضيفه الاتفاق (عاشر الدوري) عند الساعة 5:50م، ويستضيف الوحدة (المركز الـ13) طريده فريق العين (المركز الـ14) عند الساعة 6:20م، وتختتم لقاءات الجولة بلقاء الأهلي (وصيف المتصدر) بضيفه الفتح (المركز الـ11) عند الساعة 7:50م.ديربي عسيرعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تتجه الأنظار نحو ديربي عسير الذي سيجمع ضمك الذي يعيش فترة صعبة بجاره أبها الأفضل حالاً، ويسعى كل فريق لتأكيد تفوقه في الديربي. يدخل فريق ضمك هذا اللقاء محتلاً المركز الـ16 والأخير برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل و6 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 18 هدفاً كأضعف خط دفاع بالدوري، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز الـ9 برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 11 هدفاً. ويعد لقاء الليلة الثالث بينهما في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان مرتين في الموسم الماضي، انتصر أبها في لقاء الذهاب بـ3 أهداف لهدفين، وتعادلا في لقاء الإياب بهدفين لكل منهما.مواجهة رد اعتباروعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، وبعد 5 أيام من لقائهما في كأس الملك، يلتقي مجدداً فريقا الفيصلي والاتفاق في لقاء لن يكون سهلاً لكليهما. يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز الـ5 برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 10 وعليه 7 أهداف، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز الـ10 برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 16 هدفاً. ويقف تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين بالمنتصف، إذ التقيا في 14 لقاء، انتصر كل منهما في 6 لقاءات وتعادلا في لقاءين، وأحرز هجوم كل فريق 26 هدفاً في مرمى الآخر، وكانت أكبر نتيجة انتهت لصالح الفيصلي بـ5 أهداف مقابل هدف.الوحدة يخشى العينوعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يلتقي فريق الوحدة بنظيره العين في واحدة من أقوى مباريات الليلة، إذ إن فارق النقطتين سيشعل اللقاء، فكل فريق يطمح لتحقيق النقاط الـ3 والهرب من مراكز المؤخرة، ففريق الوحدة صاحب الأرض يدخل اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات و5 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 13 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء محتلاً المركز الـ14 برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 14 هدفاً.الأهلي أمام مطب الفتحوعلى الملعب الرديف للجوهرة المشعة، يستضيف فريق الأهلي نظيره الفتح في لقاء مهم للفريقين، ويعد خير ختام للقاءات هذه الجولة، لاسيما أنه يجمع أقوى فريقين هجومياً في الدوري، إذ يملك كل منهما 15 هدفاً، ويسعى الأهلي لمواصلة مطاردته للمتصدر الهلال، إذ يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 15 وعليه 13 هدفاً، فيما يأمل الفتح للعودة لمناطق المقدمة، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 16 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 22 لقاء، تمكن الأهلي من الفوز في 13 لقاء، فيما فاز الفتح في 5 لقاءات وتعادلا في 4 لقاءات، وتمكن هجوم الأهلي من تسجيل 49 هدفاً، فيما سجل هجوم الفتح 21 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة بينهما انتهت لصالح الأهلي بـ5 أهداف دون مقابل.