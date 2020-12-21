استعاد الهلال عافيته بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت الأهداف الهلالية الثلاثة عن طريق بافيتيمبي قوميز (من ركلة جزاء 14)، وأندريه كاريلو (د: 23)، وسالم الدوسري (د: 48)، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق ستانلي اوهاويتشي (د: 57)، وبهذه النتيجة انفرد الهلال بصدارة الدوري برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 13 في المركز السابع.