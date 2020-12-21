تخطى فريق النصر مضيفه الباطن بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، في انطلاقة الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وصام مهاجمو الفريقين عن التسجيل حتى آخر عشر دقائق من عمر المباراة؛ إذ أحرز خالد الغنام الهدف الأول للنصر (د: 85)، ثم أضاف زميله نور الدن امرابط الهدف الثاني (من ركلة جزاء د: 90+1)، وقلص النتيجة مهاجم الباطن فابيو ابرو (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة السابعة وفي المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11 وفي المركز السابع.