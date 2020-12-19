يواجه فريق الوحدة نظيره الفاو في المباراة النهائية لدورة الصعود لأندية الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات في الموسم الرياضي الحالي، على الصالة الخضراء بالخبر.ويسعى فرسان مكة لتحقيق الفوز، وحصد كأس دورة الصعود، بعد أن ضمن التأهل لدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، وكان فريق الوحدة حصد الفوز على فريق منيف في دور نصف النهائي بنتيجة 2/3.من جانبه، قدم لاعبو فريق الوحدة الفوز والتأهل للمباراة النهائية في دورة الصعود الأولى لكرة قدم الصالات لإدارة الوحدة والجماهير الوفية، وبمشيئة الله سنواصل الانتصارات ونعود بالكأس لمكة المكرمة، بعد ضمان التأهل للدوري الممتاز بكرة قدم الصالات.