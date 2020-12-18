أفادت مصادر «عكاظ» بأن المحامي خالد أبوراشد عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي، قدم دعوة لعدد من شرفيي الأهلي لعقد اجتماع عاجل خلال اليومين القادمين، لبحث كافة السُبل الممكنة والتي يتم من خلالها دعم إدارة النادي في تجاوز الظروف الحالية.



وكان أبوراشد قد وجه الدعوة لشرفيي الأهلي في فترة سابقة لدعم النادي والوقوف معه خصوصاً أن الأهلي يمر بمرحلة عدم اتزان منذ فترة ليست بالقصيرة.



يذكر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة تعاني في الفترة الحالية خصوصاً من الناحية المادية مع غياب الدعم الشرفي وكثرة الالتزامات المالية، إضافة إلى اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية والذي يحتاج من خلاله الفريق الأهلاوي إلى تدعيمات عناصرية تساعد الفريق في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها وكان آخرها الخروج من دور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق العين.