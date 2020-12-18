علمت «عكاظ» من مصادرها أنه لا توجد أي نية لمجلس الإدارة أو الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي في تقديم استقالتهم، كما أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في إقالة المدرب فلادان.

وأكدت المصادر أن التغيير الإداري الوحيد والمنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة هو تعيين مدير تنفيذي لكرة القدم ليعمل إلى جانب المشرف العام على الكرة طارق كيال.

يأتي ذلك في ظل الصدمة الكبيرة التي تعرض لها الشارع الأهلاوي عقب الخروج من دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الصاعد حديثاً فريق العين، والتي لم تكن الصدمة الأولى، إذ سبقها سقوط صعب أمام ضمك في مسابقة الدوري دون أي رد فعل فنية أو إدارية تحاول لملمة وإعادة ترتيب الأوراق في الكيان الأهلاوي.