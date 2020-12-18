أحدث قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، المنشور اليوم (الجمعة)، زلزالاً كبيراً داخل الأوساط الرياضية، نظراً لقوة القرارات وصرامتها الكبيرة والتي تحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم السعودية.

ومن بين أكبر القرارات التي صدرت كان قرار إنذار الوحدة بخصم 3 نقاط عن كل قرار صادر من غرفة فض المنازعات إذا امتنع النادي عن تنفيذه خلال 30 يوماً القادمة.

وجاء مجموع القرارات الصادرة على نادي الوحدة من غرفة فض المنازعات بـ14 قراراً، ما يعني أن نادي الوحدة أصبح مهدداً بخصم 42 نقطة من رصيده في حال لم تلتزم إدارة النادي باغلاق القضايا الـ14 خلال 30 يوماً.