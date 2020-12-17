تأهل فريق الباطن لدور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات دور الستة عشر للمسابقة.وشهد اللقاء سيطرة لصاحب الأرض فريق الباطن وتمكن مدافعه ريناتو شافيز من إحراز الهدف الأول مبكراً (د: 9)، ومن ثم عزز زميله زكريا سامي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للباطن (د: 25)، وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق فابيو ابرو الهدف الثالث للباطن (د: 82)، وبعد أربع دقائق وقت بدل الضائع أعلن الحكم محمد الحربي نهاية اللقاء بفوز الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لدور الثمانية ويغادر أبها المسابقة.