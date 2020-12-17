تأهل النصر والقادسية والتعاون لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهم على الرائد والشباب وضمك، في أولى مواجهات دور الـ16 للمسابقة لهذا الموسم.في العاصمة الرياض وعلى استاد الملك فهد الدولي تجاوز النصر نظيره الرائد بكل سهولة، وأنهى اللقاء بهدفين دون رد. سجل للنصر أيمن يحيى (د:41) الذي غادر المباراة للإصابة، وحل بديلا عنه سامي النجعي الذي أحرز الهدف الثاني بمجهود فردي أكثر من رائع (د:67). وشهد اللقاء مشادة بين لاعبي النصر سلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله خلال مجريات الشوط الأول للمباراة. وبعد احتساب 4 دقائق وقتا بدل ضائع، أعلن حكم اللقاء رائد الزهراني نهاية اللقاء بفوز النصر بهدفين دون مقابل، ليتأهل لدور الـ8، ويغادر الرائد منافسات المسابقة. وأقصى فريق القادسية ضيفه الشباب، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن لقاءات دور الـ16 للمسابقة نفسها. وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء تقدم لها نجم القادسية المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء اللاعب حسن العمري، وتمكن من تسديدها بنجاح محرزا الهدف القدساوي (د:89)، وشهد اللقاء خروج حارسي الفريقين الأساسيين في نصف الساعة الأول من عمر اللقاء بداعي الإصابة. وبعد خمس دقائق (وقت بدل ضائع) أعلن الحكم سلطان الحربي نهاية اللقاء بفوز القادسية بهدف دون مقابل، ليتأهل القادسية لدور الـ8 ويغادر الشباب المسابقة.وفي أبها، صعد فريق التعاون للدور نفسه بعد فوزه على مضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات دور الستة عشر للمسابقة.شهد اللقاء تقدما مبكرا للتعاون عن طريق سيدريك اميسي (د: 2)، وسيطر التعاون على مجريات الشوط وسط تراجع لفريق ضمك إلى أن تعرض لاعب التعاون ياسين برناوي لحالة طرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط، ولم يستغل ضمك النقص في الشوط الثاني رغم الهجمات التي شنها لاعبوه، ومن هجمة مرتدة مثالية ضاعف توامبا النتيجة للتعاون بإحرازه للهدف الثاني (د: 76)، وقلص ايميليو زيلايا مهاجم ضمك النتيجة بإحراز الهدف الأول لضمك (د: 90+1)، وبعد 4 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم ماجد الشمراني عن فوز التعاون بهدفين لهدف وتأهله لدور الثمانية وخروج ضمك من المسابقة بعد أن قدم أداء مشرفا.