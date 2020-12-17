شهدت مباراة فريقي النصر والرائد، ضمن بطولة في كأس الملك، حادثة غريبة، عندما تشاجر الزميلان عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام.وعلى الرغم من تقدم النصر على الرائد بهدف عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 21، إلا أنه ظهر خلاف بين لاعبي النصر عقب ذلك، إذ شهد منتصف الشوط الأول من المواجهة الحادثة، بعدما اقترب المهاجم المغربي من زميله الغنام ودخل معه في نقاش قبل أن يشتبكا سويا، بعدما قام حمدالله بدفع الظهير الأيمن أولا.وستكون تلك اللقطة أمام اختبار حقيقي للمدير التنفيذي الكابتن حسين عبدالغني وإدارة النادي، وكيف سيتم التعامل مع تلك المشاجرة.فيما امتعظت الجماهير النصراوية من تلك اللقطة المؤسفة، وطالبت المغربي الهداف عبدالرزاق حمدالله بالهدوء وعدم تكرار ما حدث لأن ذلك سيؤثر على نفسيته وأدائه داخل المستطيل الأخضر. ووجه أحد المغردين النشطاء عبر «تويتر» رسالة إلى حمدالله قائلاً له: «تراك زودتها».