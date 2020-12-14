فضلت إدارة نادي الاتحاد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع على ملعب رديف الجوهرة لإقامة مباريات الفريق الاتحادي الأول خلال فترة صيانة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي تستمر حتى 12 من شهر يناير 2021.

واعتمدت لجنة المسابقات إقامة مباراتي الاتحاد أمام الرائد (الاثنين) القادم، وضمك (السبت) 9 يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، بناء على خطاب تلقته رابطة الدوري السعودي للمحترفين من قبل الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الذي طالب بإقامة مباريات فريقه على ملعب الشرائع، وتمت مخاطبة مكاتب القصيم وعسير وجدة بالتعديل الذي تم اعتماده بإقامة مباريات نادي الاتحاد بالشرائع رغم جاهزية ملعب رديف الجوهرة بجدة، لحين انتهاء أعمال الصيانة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.