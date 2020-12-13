وصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى العاصمة العمانية (مسقط)، لترؤس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها الـ39، التي ستشهد (الأربعاء) تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، وكذلك حضور اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي، حيث سيقدم تقرير اللجنة خلال الجمعية العمومية.وكان في استقباله في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل شكره وتقديره إلى الأشقاء في سلطنة عمان على حسن الاستقبال، وخص بالشكر أخاه خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، مشيدا بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.وأوضح الفيصل أن ملف الرياض 2030 في أتم الجاهزية ليحظى بتأييد اللجان الأولمبية الآسيوية، نظرا للامتيازات الخاصة التي يقدمها للجان الأولمبية والدول المشاركة للمرة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، إضافة إلى ما تتمتع به مدينة الرياض من مشاريع تنموية، وبنى تحتيه جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، امتدادا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة القصيرة الماضية.وفي نهاية حديثه، أكد الأمير عبدالعزيز أن الدعم الكبير واللا محدود من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ذلل كل المصاعب وفتح جميع الأبواب أمام فريق ملف الرياض 2030، لضمان تقديم «نسخة لا تُنسى» يستمتع بها كل أبناء القارة الآسيوية رياضيا وثقافيا وترفيهيا.