تخطى مقطع التهنئة بمناسبة فوز الباطن على الفتح والمنشور عبر حساب المركز الإعلامي للسماوي حاجز المليون مشاهدة في ظرف ساعات معدودة. وحظيت فكرة المقطع بإشادة واسعة من الإعلاميين والجماهير من مختلف أطيافها، إذ أبدى الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي إعجابه بالفكرة غير التقليدية، مثنياً عليها كونها فكرة جميلة نابعة من خارج صندوق التكرار.وتفاعل رواد «تويتر» مع التغريدة 500 ألف مرة، وشاهدها أكثر من 1.5 مليون مشاهد بعد أقل من 3 ساعات. من جهته، أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي الباطن رمضان المتعب أن فكرة الفيديو تميزت بالبساطة كونها نابعة من مشاركة الجماهير فرحة الانتصار وتهنئتهم بهذا الفوز بعد تعثر الفريق خلال الجولات الماضية. وأضاف المتعب أنهم قرروا مشاركة الجماهير فرحة الانتصار بمقطع كوميدي، مقدماً خالص شكره لجميع العاملين بالمركز الإعلامي، مؤكداً أن العمل الجماعي هو سر نجاح المركز.