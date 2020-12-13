يعود النجم الاتحادي فهد المولد للمشاركة في المباريات مع الفريق الاتحادي بدءاً من مواجهة الوحدة يوم (الخميس) القادم على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات دور (16) في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، بعد أن حرمته الإصابة بتمزق عضلي، والتي تعرض لها في مباراة الديربي أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الوجود مع العميد في خمس مباريات في الدوري، ولقاء الذهاب أمام الشباب في دور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح المولد من خلال عودته في المساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز على فريق الوحدة في كأس الملك والتأهل لدور الثمانية في البطولة المحلية الكبرى.هذا وسيراقب المدرب كاريلي ومساعدوه اليوم (الأحد) مباراة الهلال والوحدة في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والوقوف على أبرز نقاط الضعف في فريق الوحدة، الذي سيواجهه مجدداً في دور 16 بكأس الملك، ويتطلع المدرب كاريلي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز على الوحدة بعد أن تفوق في لقاء الذهاب في الدوري بهدفين مقابل هدف، وسيبدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته الفنية للمواجهة الحاسمة والعمل على تجهيز الفريق الاتحادي فنياً ونفسياً لمباراة الوحدة من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى دور الثمانية في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي.