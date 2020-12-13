خطف الأهلي الفوز على مضيفه النصر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدفي الأهلي محترفه المغربي إدريس فتوحي (د:38، وركلة جزاء د:89)، فيما أحرز هدف النصر اللاعب أيمن يحيى (د:39). شهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للنصر من قبل مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (د:33) وهي ركلة الجزاء الثالثة التي يضيعها حمدالله في هذا الموسم.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الخامس ويقفز للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما تلقى النصر خسارته السادسة وتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الـ15 (قبل الأخير). وعلى الصعيد نفسه، تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة الثامنة من المسابقة، بلقاء وحيد يجمع الهلال (متصدر الدوري) بضيفه الوحدة (المركز الـ14) عند الساعة 7:45 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.يدخل الهلال اللقاء متصدراً الدوري برصيد 19 نقطة، ويطمح من خلال لقاء الليلة لاستغلال ظروف ضيفه الوحدة وتوسيع الفارق النقطي مع منافسيه على صدارة الدوري.أما الوحدة فيدخل اللقاء محتلا المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، ويسعى الفريق لخطف نقاط اللقاء والعودة لمراكز الوسط، إذ يحتل مركزاً لا يليق بفريق مثل الوحدة الذي سيشارك في دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة.