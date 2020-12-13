يواجه المدير الفني لفريق الوحدة ايفون فييرا، أزمة فنية قبل مواجهة الهلال مساء اليوم في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تأكد غياب أربعة عناصر أساسية (عبدالله العويشير، يوسف نيكاتي، وجستافو، عبدالله الحافظ) عن المواجهة، بعد أن أوصى الجهاز الطبي بعدم مشاركتهم وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي مكثف، وقد اتضح من خلال المناورة الأخيرة التي أجراها المدرب فييرا، إعادة المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي للتشكيلة بديلاً للحافظ، وراغد النجار حارساً، وفي خانة الجناح الأيسر هيرناني والذي سيقوم بدور جستافو، وسيحل أحمد عبده مهاجماً بديلاً لنيكاتي، كما اعتمد فييرا إغلاق منطقة الوسط بخمسة لاعبين لتضييق المساحات على لاعبي فريق الخصم.