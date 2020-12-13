ما الذي يحدث في النصر؟ هذا السؤال الأصعب والأكثر تداولاً في الوسط الرياضي خلال الفترة الحالية، نظراً للخسائر المتتالية التي تلقاها النصر في هذا الموسم والتي جعلته يصل إلى أسوأ انطلاقة له عبر تاريخه في الدوري، إذ وصل الفريق الأصفر إلى الخسارة السادسة عقب مرور 8 جولات فقط، ما جعله يقبع في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب.

وتأتي تلك الانطلاقة السيئة جداً لبطل الدوري في الموسم قبل الماضي ووصيف البطل في الموسم الماضي، على الرغم من أن إدارة النادي أبرمت صفقات كبيرة في الفترة الصيفية، بل ووصل الأمر إلى أن السوق الصيفية الأخيرة للفريق الأصفر ربما تكون الأكبر في تاريخ النادي، إلا أنها لم تشفع له في تحقيق بداية مُرضية على الأقل لعشاقه، واكتفى بتحقيق 4 نقاط فقط من 8 جولات، إضافة إلى خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال.