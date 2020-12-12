يواجه الوحدة نظيره منيف في ثاني مبارياته في دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات.وكان الوحدة كسب أولى مبارياته أمام خيبر بنتيجة 8/2، ويطمح لاعبو الفرسان في مواصلة الانتصارات في دورة الصعود لكرة قدم الصالات.يشرف على لعبة كرة قدم الصالات الوحداوية نبيل صعيدي، والإداري يحيى مجرشي، ويضم الجهاز الفني المدرب محمد الحارثي، ويساعد عايض الشيخي، ومدرب الحراس إبراهيم الشيخي، ويضم اللاعبين: أحمد العرياني، ومراد كداف، وعبدالعزيز الفلاحي، وسلطان الحارثي، وسلمان الزبيدي، ومهنا الحربي، وعلي قاسم، وراشد العتيبي،وعلي الشمراني، وصالح العرياني، وفيصل الحربي، وعبدالله السلمي، وعبدالرحمن طيب، ونزيه الجدعاني، وعبدالرحمن سليمان.