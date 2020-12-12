خرج فريقا أبها وضيفه التعاون بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة كان التعاون الأقرب لهز الشباك ولكن القائم وقف بالمرصاد لتسديدة سحيمان النابت، فيما تألق حارس التعاون كاسيو في التصدي لتسديدة لاعب أبها فهد الجميعة، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة وصل الفريقان للنقطة الـ11 واحتل التعاون المركز السابع متفوقاً على أبها الذي احتل المركز الثامن بفارق الأهداف.