يستهل فريق الوحدة مشواره في دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 بمواجهة فريق خيبر اليوم (الجمعة) قي المنطقة الشرقية التي تحتضن المباريات حتى يوم (الأحد) 20 ديسمبر الجاري.هذا وكان فريق الوحدة لكرة الصالات ضم أخيراً اللاعب علي قاسم شقيق لاعب نادي الفيصلي لكرة القدم محمد قاسم الذي سبق أن احترف بناديي الاتحاد والفيحاء وحالياً مع فريق الفيصلي.