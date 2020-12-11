تستضيف (يزن رانش) في ضاحية الغولاء بمدينة جدة أول سباق للدراجات الهوائية الجبلية اليوم «الجمعة» بمشاركة 120 متسابقاً من مختلف دول العالم، إذ سيبدأ السباق من الساعة الواحدة 1:00 ظهراً «وحتى الساعة 5:30، وذلك بحضور عددٍ كبيرٍ من الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين ورجال الأعمال ومشاهير الرياضية، وسيعقب نهاية السباق الحفل الختامي وتوزيع الكؤوس والجوائز للفائزين، كما سيشارك في هذا الحدث المهم نادي دراجي جدة وأبطال لعبة الدراجات الهوائية في المملكة.يذكر أن السباق يتكون من 5 مراحل ستحتضن (يزن رانش) بجدة المرحلتين الأولى والخامسة (الأخيرة)، فيما ستكون المرحلة الثانية في منطقة (العلا) خلال شهر فبراير المقبل 2021، أما المرحلتان الثالثة والرابعة ستكونان موزعة على بعض مناطق المملكة وسيعلن عنها لاحقاً.ويشارك في السباق عدد من الرعاة في مقدمتهم مجموعة محمود سعيد للمرطبات والجامعة بلازا وكنان.وتهدف هذه الفعالية والحدث الرياضي المهم الذي تستضيفه (يزن رانش) للتعريف بهذه الرياضة الجديدة في السعودية، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد ممارسي الرياضة عموماً