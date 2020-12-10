أعطى أمير حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) شارة انطلاق «باها» حائل الدولي 2020م الذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من «فيا» كأس العالم «باها» من مقر متنزه «المغواة» للاحتفالات، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وعدد من المسؤولين وضيوف الرالي.

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، نسعد بانطلاق رالي في نسخته السادسة عشر بكل امتياز، وبرقم مميز جداً فحائل تخطو نحو العالمية بكل قوة وثبات وبنسخة دولية مميزة، مشيراً إلى أن بداية انطلاق الرالي عام 2006م شارك 30 متسابقاً والآن في النسخة «16» وصل عدد المشاركين إلى 143 متسابقاً، وبمسافة 1600 كم، وهي مرحلة نوعية.

وأضاف: إن أبناء المملكة يسطرون اليوم ملحمة من الانتصارات والتميز بدعم الدولة المباركة التي فتحت آفاقاً كبيرة لأبناء الوطن ليصلوا المنصات الدولية في جميع المضامير ومن ضمنها المضمار الرياضي وتحديداً رياضة السيارات، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة لأبناء الوطن ليكونوا عالميين، ونسعد دائماً بمشاركتهم فهناك أسماء لامعة أثبتوا جدارتهم في الأعوام الماضية ونأمل أن يحققوا انتصارات أخرى في هذا الرالي.