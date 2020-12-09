بحضور رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بيدرو كايشينيا، مساء اليوم، الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد في (للكلاسيكو)، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.استهل المدرب حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.