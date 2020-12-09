يعود سائق الراليات السعودي عيسى الدوسري إلى الراليات مجددا وبشكلٍ تدريجي، وذلك من بوابة باها حائل الدولي الذي يشكل الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها).وكان الدوسري قائد فريق «إي دي ـ ريسنغ» قد توقف عن المشاركة الموسم الماضي بعد الحادثة التي تعرّض لها في رالي الشرقية آخر جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، ونتج عنها كسر في فقرات الظهر السفلية.ويعود الدوسري إلى رالي حائل محملا بلقبين سابقين 2018 و2019 على متن سيارته نافارا التي يستعد للمشاركة بها مجددا هذا العام بمساعدة ملاحه البولندي سيمون غوسبودارزيك الذي يشارك معه لأول مرّة بديلا عن الفرنسي سيباستيان ديلوناي.وكان البولندي سيمون شارك هذا العام في بطولة العالم للباها في جولة بلاده مع مواطنه آرون دومزالا وساهم في تصدّره للبطولة في فئة T4.ويأمل الدوسري من خلال المشاركة في زيادة الاحتكاك مع أبطال العالم واستغلال فرصة تواجدهم في حائل للاحتكاك وزيادة المعرفة، إضافة إلى العودة التدريجية للمشاركة.يذكر أن الجولة الأولى من باها حائل تنطلق يومي 11 و12 ديسمبر وسيخضع المشاركون للراحة يوم 13 قبل الدخول في الجولة الثانية يومي 15 و16 من الشهر نفسه.