طالب مدرب فريق الاتحاد كاريلي اللاعبين بطي صفحة مباراة الوحدة التي حققوا فيها الفوز 2 /‏ 1 وحصدوا النقاط الثلاث، والتركيز على مواجهة الكلاسيكو أمام الشباب يوم (الجمعة) القادم بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضرورة مواصلة الانتصارات والظفر بنقاط مباراة الشباب من أجل مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري. هذا ويسعى المدرب كاريلي لتجهيز الفريق الكروي فنياً ونفسياً لمواجهة الشباب القادمة وسيجري مناورة كروية من أجل تحديد النهج الفني واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.من حانب آخر، صرفت الإدارة الاتحادية مبلغ 10 آلاف ريال مكافأة الفوز على فريق الوحدة ووعدت اللاعبين بمكافأة تحفيزية أخرى في حال تحقيق الانتصار على الشباب في اللقاء القادم في الدوري.