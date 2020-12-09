تلقى الفريق الأهلاوي ضربة موجعة قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة أمام مستضيفه النصر السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تعرض المهاجم الهداف عمر السومة للإصابة بفايروس كورونا، بعدما جاءت عينته إيجابية إثر فحص أجراه اللاعب مساء أمس الأول.فيما تقرر أن يجري بقية اللاعبين وطاقم الفريق مسحة للتأكد من سلامتهم، خصوصاً أن السومة كان مخالطاً للفريق اليومين الماضيين.ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني للفريق فلادان على المهاجم مهند عسيري ليعوض غياب السومة أمام النصر.