احتفى المركز الإعلامي في نادي الاتحاد باللاعب البرازيلي رومارينهو داسيلفا، بمناسبة تسجيله 50 هدفاً مع الفريق منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادماً من الجزيرة الإماراتي. وعلى الرغم من تراجع مستوى النجم البرازيلي إلا أنه سجل رقمًا مميزًا مع فريقه، وساهم في تحقيق الفوز على الوحدة، بعد أن تقدم لنقطة الجزاء مسجلاً هدف الحسم لفريقه خلال مواجهة الوحدة التي انتهت بثنائية مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين.وعرض المركز الإعلامي أهداف رومارينهو الـ50 عبر مقطع فيديو حظيت بتفاعل أنصار النادي مع التغريدة بأكثر من 500 تعليق، وملايين المشاهدات على «تويتر»، خصوصاً أنه يحظى بمحبة كبيرة من جماهير فريقه، كونه ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه في أكثر من مناسبة.