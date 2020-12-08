يتنافس على الطرقات الصحراوية في منطقة حائل 142 متسابقا للحصول على لقبي الجولتين العالميتين لكأس العالم للراليات، بدءا من بعد غد (الجمعة) على مركباتهم ودراجاتهم النارية، يمثلون 13 دولة في سباق باجا حائل تويوتا الدولي 2020. وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس القائمة بـ31 متسابقا في فئة المركبات، ويبرز اسم يزيد الراجحي كأقوى المشاركين في السباق وأحد المرشحين لخطف المراكز الأولى، بعد أن حقق المركز الرابع في رالي داكار الأخير 2020. ويأتي اسم ياسر بن سعيدان مرشحا آخر بعد تحقيقه المركز التاسع في داكار 2020. ويتوقع عدد من الفنيين أن يكون السعيدان الحصان الأسود في الجولتين.وجاءت روسيا ثانياً بـ4 أسماء أبرزها فلاديمير فاسيليف الذي يعتبر متصدراً بالنقاط حتى الآن لقائمة متسابقي كأس العالم للراليات التي حققها في الجولات الثلاث الأولى من البطولة العالمية، ويطمح من خلال جولتي حائل أن يرفع رصيده النقطي ليتوج بطلاً لكأس العالم للراليات، أما دولتا فرنسا وهولندا فتشارك كل منهما بـ3 متسابقين، يبرز فيهم أسطورة الراليات على الإطلاق ستيفان بيترهانسل الذي حقق المركز الأول في سباق داكار 6 مرات، وصاحب المركز الثالث في داكار الأخير. ويمثل قطر، والتشيك، والكويت، وبولندا متسابقان اثنان لكل دولة يبرز فيهم اسم القطري ناصر العطية أحد المرشحين لتحقيق أحد المراكز الأولى. وتشارك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وبلجيكا، وسان مارينو، والبرتغال بمتسابق واحد.وعلى صعيد الدراجات النارية تم تسجيل 52 درّاجا يمثلون 5 دول (المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وفرنسا، وبولندا).