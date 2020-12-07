قفز فريق الاتحاد للمركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة السابعة.أحرز هدفي الاتحاد غاري رودريغيز (د:28)، ورومارينهو (من ركلة جزاء د:84)، وقلص للوحدة ديمتري بيتراتوس (من ركلة جزاء د:90)، وبهذه النتيجة حقق الاتحاد فوزه الثالث ووصل للنقطة 12 ليقفز للمركز الرابع، فيما تلقى الوحدة خسارته الخامسة، وتجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الـ14.وفي الخبر، ألحق فريق القادسية الخسارة الأولى بضيفه الشباب بعد أن قلب تأخره لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.شهد اللقاء في بدايته سيطرة شبابية نتج عنها الهدف الأول برأسية ماخيتي ديوب (د:20)، ومن ثم ضغط القادسية بحثاً عن تعديل النتيجة، وتحقق له ذلك قبل نهاية الشوط الأول، من مجهود فردي من دانيلو اسبريلا (د:41). وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة، واستطاع القادسية إحراز الهدف الثاني عن طريق كاروليس اندريا (د:66). وعجز هجوم الشباب عن إدراك التعادل، وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع، أعلن الحكم ماجد الشمراني نهاية المباراة بفوز القادسية بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة وصل القادسية للنقطة العاشرة في المركز الثامن، فيما تلقى الشباب الخسارة الأولى له في الدوري وتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الثاني.