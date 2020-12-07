كرم أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالإمارة، الداعمين والفائزين في بطولة الباحة للبلوت «عيش التحدي» التي نظمها مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة.وشاهد عرضاً مرئياً عن البطولة، حيث قدم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شرحاً عن البطولة التي شارك فيها 512 لاعباً يمثلون 256 فريقاً من مختلف مناطق المملكة وبمختلف الفئات، حيث تم تقسيم المشاركين على 16 طاولة بواقع 256 مباراة، وبإدارة 8 حُكام من شباب المنطقة.