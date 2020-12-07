تنطلق اليوم (الإثنين) منافسات بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي، إذ يلتقي هجر والوحدة بالأحساء، ويستضيف النور نظيره الأهلي في الخبر، ويتواجه الخليج والسلام في الدمام، ويحل مضر ضيفا على الصفا في الخبر.وحدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي التي ستقام الإثنين 14 /‏ 1 /‏ 2021، فيما ستقام المباراة النهائية الجمعة 5 /‏ 2 /‏ 2021.