ساهم التنظيم الدفاعي للفريق الاتحادي في احتلاله المركز الرابع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة على المرتبة الثالثة كأقل الفرق في الدوري استقبالاً للأهداف برصيد 7 أهداف في شباكه من 7 جولات، إذ استقبل الفريق الاتحاد في آخر 5 جولات 3 أهداف فقط، وحافظ على شباكه نظيفة «كلين شيت» في مواجهتين أمام الأهلي والقادسية.وشهد الدفاع الاتحادي تغيراً جذرياً منذ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي كان له دور مؤثر في تأمين الخطوط الخلفية للدفاعات الصفراء.من جانبه، امتدح مدرب الفريق البرازيلي كاريلي عطاء لاعبي فريقه في اللقاء الأخير أمام الوحدة، لافتاً إلى أهمية ترسيخ ثقافة الفوز عند عناصر الفريق، موضحاً في الوقت نفسه أن بريجوفيتش سيعود لحاسة التهديف في حال نجح الفريق في تطبيق الطريقة المثلى للعب على الأطراف.