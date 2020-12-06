دخلت الأفراس المهجنة الأصيلة امتحاناً قوياً في سباق كأس وزارة المالية ضمن الحفل الرابع والثلاثين على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وذلك تمهيداً للمواجهة الكبرى منتصف يناير القادم على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مهرجان الملوك.وغدت الفرس «لاكاسا تاريفا» ذات الست سنوات لسلطان فيحان المنديل الفائزة بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العام الماضي، الأكثر جاهزية من بين أقرانها، إذ قدمت نفسها كواحدة من الأسماء المرشحة للفوز به مرة أخرى؛ بعد تصدرها «كأس وزارة المالية» بقيادة الخيال المخضرم «وجبرتو راموس» وبإدارة المدرب سلمان المنديل، فيما قطعت مسافة 1800م بزمن «دقيقة و51 ثانية و42 جزءا من الثانية»، وحلت في المركز الثاني الفرس «مغناج» مع الخيال عادل الفريدي، وفي المركز الثالث الفرس «ايس دانسنج» مع الخيال «اليكسس مورينو»، وقد سلم «عبدالله كدسه» مدير عام التواصل المؤسسي الخارجي بالوزارة الكأس للمالك والمدرب فيحان المنديل والخيال راموس.وكانت خيل الإنتاج المحلي من 4 سنوات فأكثر قد اجتمعت في الشوط الخامس على «كأس جمعية الكشافة السعودية» وخاضت نزالاً شرساً كتبت الغلبة فيه للحصان «فزاع» للأمير فيصل بن خالد، والذي حقق أربعة انتصارات ضمن هذا الموسم بقيادة الخيال «اليكسس مورينو» وبفارق أكثر من ثلاثة أطوال، قاطعاً مسافة الشوط 1400م بزمن «دقيقة و24 ثانية و80 جزءا من الثانية»، فيما حل ثانياً الفرس «جينفر» مع الخيال عادل الفريدي، وثالثاً الحصان «جلباب» برفقة الخيال علي المتعب، وتسلم مدرب الحصان عبدالله مشرف والخيال الكأس من نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد في ختام الشوط.