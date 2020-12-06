نفى المركز الإعلامي بنادي الاتحاد الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقة النادي التعاقدية مع بعض لاعبيه مابين التجديد أو البيع، وأكد المركز الإعلامي عبر بيان بثه مساء أمس (السبت) عدم صحة الأخبار المنشورة.وجاء نص البيان الاتحادي «تابع المركز الإعلامي بالنادي مايتم تداوله من بعض الحسابات الإخبارية في منصة التواصل الاجتماعي تويتر حول علاقة النادي التعاقدية مع لاعبيه مابين التجديد أو بيع العقود، وعليه نؤكد بأن كافة ماتم تناوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، مع التأكيد على أن النادي يحتفظ بحق اتخاذ مايراه مناسباً حيال إثارة مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت الذي يخوض فيه الفريق مباريات مهمة في عدد من البطولات».