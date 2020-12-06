أهدى فريق الاتحاد صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لنظيره فريق الهلال، إثر فوزه على جاره الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بجدة، وقدم خلاله الفريقان مستوى عاليا يليق بديربي المنطقة الغربية، ليستغل الهلال تعثر الأهلي ويتصدر بفارق نقطة بعد فوزه 3/1 على الترجي، إذ استطاع الهلال أن ينهي الشوطين الأول والثاني لصالحه بفارق كبير (25/18، و25/17)، وفي الشوط الثالث عاد الترجي ونجح في فرض سيطرته لينهي الشوط لمصلحته 25/22. وفي الشوط الرابع بدأ الهلال بداية قوية من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي نجح من خلالها في توسيع الفارق لينهي الشوط لمصلحته 25/16. وتألق قائد الفريق الهلالي المخضرم أحمد البخيت في ترجيح كفة فريقه. وجاءت نتائج باقي المباريات على النحو التالي:- فوز السلام على الموج 3/0- فوز النصر على الخليج 3/0- فوز الابتسام على الفيصلي 3/2