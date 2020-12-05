قلب ضمك تأخره أمام ضيفه الأهلي بفوز مثير بـ4 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف ضمك الـ4 ايميليو زيلايا (هدفين من ركلة جزاء د:25، 75)، وفاروق شافعي (د:76)، ومازن أبوشرارة (د:90+2)، فيما أحرز أهداف الأهلي الـ3 صامويل أوسو (هدفين د:12، 18)، وفيجسا (د:35).

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بـ3 أهداف لهدف، ولكن انتفاضة ضمك في الشوط الثاني نتج عنها 3 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بـ4 أهداف مقابل 3.

وبهذه النتيجة يحقق ضمك انتصاره الأول في دوري المحترفين، ويصل للنقطة الرابعة، ويصعد للمركز الـ15 ما قبل الأخير، فيما تلقى الأهلي خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث.