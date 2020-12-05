تتواصل الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات مساء اليوم - السبت - في افتتاحية لقاءات الجولة السابعة، حيث يستضيف ضمك الجريح نظيره الأهلي عند الساعة 3:30م على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وعلى ملعبه يلتقي الباطن بضيفه التعاون عند الساعة 5:35م، وفي آخر لقاءات الليلة يواجه الفيصلي فريق العين عند الساعة 5:45م على استاد مدينة المجمعة الرياضية.ضمك & الأهليما بين رغبة المنافسة على الصدارة وما بين السعي وراء الهروب من القاع يحل الأهلي صاحب المركز الثالث ضيفاً ثقيلاً على ضمك صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادله السلبي مع الفيصلي، ويسعى فريق ضمك لاستغلال عامل الأرض لتحقيق أول فوز له فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء ولديه 13 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، ويتفوق الأهلي هجوماً ودفاعاً على مضيفه ضمك إذ أحرز هجوم الأهلي 10 أهداف وولج مرماه 8 أهداف، فيما أحرز هجوم ضمك 4 أهداف فقط كأضعف خط هجوم وتلقت شباكه 11 هدفاً كثاني أضعف خط دفاع في الدوري.وسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في لقاءين، وتمكن كل فريق من الفوز في لقاء، وأحرز هجوم الأهلي 6 أهداف فيما أحرز هجوم ضمك 3 أهداف.الباطن & التعاونبذات الهدف وبذات الطموح يلتقي الباطن صاحب المركز التاسع بنظيره فريق التعاون صاحب المركز الثامن حيث حقق كل فريق فوزين ويتفوق التعاون بتحقيقه لثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة بينما تلقى الباطن ثلاث خسائر وتعادل وحيد حيث يملك 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ضيفه التعاون الذي يملك 9 نقاط.وسبق وأن التقى الفريقان في ستة لقاءات في دوري المحترفين، تمكن التعاون من الفوز في 3 لقاءات بينما فاز الباطن في لقاءين، وتعادلا في لقاء وحيد، وأحرز هجوم التعاون 15 هدفاً، فيما أحرز هجوم الباطن 8 أهداف.العين & الفيصليبعد تحقيقه لانتصارين متتاليين يدخل فريق العين لقاءه أمام مضيفه الفيصلي بمعنويات عالية حيث يملك الفريق 6 نقاط من فوزين وأربع خسائر ويحتل المركز الثالث عشر وله من الأهداف 9 وعليه 11 هدفاً ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن مراكز الخطر، أما صاحب الأرض فريق الفيصلي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تلقى أول خسارة له في الدوري في الجولة الماضية أمام الأهلي ليبقى عند 9 نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات ويحتل المركز السابع، وله من الأهداف 7 وعليه 6 أهداف.