تتواصل الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات مساء غد (السبت) في افتتاحية لقاءات الجولة السابعة، حيث يستضيف ضمك الجريح نظيره الأهلي عند الساعة 3:30م على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وعلى ملعبه يلتقي الباطن بضيفه التعاون عند الساعة 5:35م، وفي آخر لقاءات الليلة يواجه الفيصلي فريق العين عند الساعة 5:45م على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

ضمك الجريح يواجه الأهلي الطموح

ما بين رغبة المنافسة على الصدارة وما بين السعي وراء الهروب من القاع، يحل الأهلي صاحب المركز الثالث ضيفاً ثقيلاً على ضمك صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادله السلبي مع الفيصلي، ويسعى فريق ضمك لاستغلال عامل الأرض لتحقيق أول فوز له فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء ولديه 13 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، ويتفوق الأهلي هجوماً ودفاعاً على مضيفه ضمك، إذ أحرز هجوم الأهلي 10 أهداف، وولجت مرماه ثمانية أهداف، فيما أحرز هجوم ضمك أربعة أهداف فقط كأضعف خط هجوم وتلقت شباكه 11 هدفاً كثاني أضعف خط دفاع في الدوري.

وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في لقاءين، وتمكن كل فريق من الفوز في لقاء، وأحرز هجوم الأهلي ستة أهداف فيما أحرز هجوم ضمك ثلاثة أهداف.





الباطن والتعاون والبحث عن الفوز الثالث

بذات الهدف وبذات الطموح يلتقي الباطن صاحب المركز التاسع بنظيره فريق التعاون صاحب المركز الثامن حيث حقق كل فريق فوزين، ويتفوق التعاون بتحقيقه لثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، بينما تلقى الباطن ثلاث خسائر وتعادل وحيد، ويملك سبع نقاط وبفارق نقطتين عن ضيفه التعاون الذي يملك تسع نقاط.

وسبق أن التقى الفريقان في ستة لقاءات في دوري المحترفين، تمكن التعاون من الفوز في ثلاثة لقاءات، بينما فاز الباطن في لقاءين، وتعادلا في لقاء وحيد، وأحرز هجوم التعاون 15 هدفاً، فيما أحرز هجوم الباطن ثمانية أهداف.





صحوة العين تهدد الفيصلي

بعد تحقيقه انتصارين متتاليين، يدخل فريق العين لقاءه أمام مضيفه الفيصلي بمعنويات عالية، حيث يملك الفريق 6 نقاط من فوزين وأربع خسائر، ويحتل المركز الثالث عشر، وله من الأهداف تسعة، وعليه 11 هدفاً، ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن مراكز الخطر، أما صاحب الأرض فريق الفيصلي فيدخل هذا اللقاء بعد أن تلقى أول خسارة له في الدوري في الجولة الماضية أمام الأهلي ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، ويحتل المركز السابع، وله من الأهداف سبعة وعليه ستة أهداف.