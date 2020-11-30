كادت تقنية الـ«VAR» تسرق فرحة أنصار النادي الأهلي، بعدما رفض حكم مباراة الأهلي والفيصلي شكري الحنفوش، احتساب ضربة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى أهلاوياً بنتيجة (2/‏1).وجاء هدفا الأهلي عن طريق كل من: عمر السومة (د:28)، الكسندرو ميتريتا (د:69)، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد محترفه جوليو تفاريس من ركلة جزاء (د:90+3). وبهذه النتيجة صعد الأهلي للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.