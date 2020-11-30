يتوقع أن يجني نادي الاتحاد قرابة 40 ألف ريال من بيع قمصان اللاعبين في المزاد المعلن بعد انتهاء مباراة الفريق الدورية أمام القادسية في المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء قميص الحارس البرازيلي غروهي في المرتبة الأولى بالتساوي مع المدافع المصري أحمد حجازي مقابل 740 يورو، وجاء غاري رودريغيز ثالثاً مقابل 714 يورو، ورومارينهو رابعاً بـ700 يورو، واستمر العرض في المزاد الذي حمل مسمى «موقعة من نمرك المفضل» خمسة أيام، شهد تجاوباً جماهيرياً متوسطاً في ظل حداثة الفكرة على رواد السوق السعودي الرياضي.وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي طرح قمصان اللاعبين المشاركين في مباراة القادسية للبيع عبر المنصة العالمية عبر الإنترنت لبيع قمصان اللاعبين الموقعة والملبوسة في المباريات الرسمية أو الودية. من جهته، أوضح وليد الشهري، مالك شركة إدارة وتسويق رياضي تنشط في السوق الهولندية، أنه لا يمكن أن تدرج هذه العملية ضمن العمليات الاستثمارية، بل ضمن المسؤوليات الاجتماعية. وأضاف، بناء على علاقتنا مع مسؤولي المنصة، والتي تتخذ من مدينة أمستردام مقراً رئيسياً لها، نعرف أنها أنشئت في 2017 بهدف مساعدة الأندية الرياضية في تنظيم مزاد الملبوسات الرياضية، والتبرع بريعها للجمعيات والحملات الخيرية والاجتماعية. وفي شأن حملة نادي الاتحاد، لم يتبين لنا ما هي الجمعية أو الحملة الخيرية التي سيذهب لها ريع مزاد ملبوسات فريق كرة القدم بالنادي، فعلى سبيل المثال، لاتسيو الإيطالي ارتدى مساء الأحد في مباراته أمام أودينيزي، لباساً يحمل اسم ورقم اللاعب الأرجنتيني مارادونا تخليداً لذكراه، على أن يذهب الريع إلى إحدى جمعيات رعاية الفقراء في مدينة روما، أسوة بكل الأندية الأوروبية، والتي توضح ما هي الجمعيات التي ستستفيد من عوائد المزاد.