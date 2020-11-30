أكد النجم الهلالي هتان باهبري، أنه في قمة سعادته الكبيرة بوجوده ضمن أسماء اللاعبين الذين حققوا «الثلاثية الزرقاء» بحصد كأس الملك الغالي، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة أندية العالم، مبيناً أن ما وجده كلاعب من بيئة مناسبة في الزعيم تعتبر سر البطولات التي تحققت محلياً وقارياً.وأوضح باهبري، أن بطولة كأس الملك الغالي التي تحققت من أمام فريق النصر بكل جهد واستحقاق، جاءت بتضافر الجهود من إدارة وأعضاء شرف وأجهزة إدارية وفنية وطبية وزملائه اللاعبين «وسنواصل حصد البطولات على الصعيدين المحلي والقاري ولن نتوقف عند البطولة (61) بل سنبذل الجهد الفني المضاعف لتحقيق المزيد من الإنجازات بمشيئة الله». وأهدى باهبري كأس الملك لوالديه وزوجته وأبنائه ومحبيه، متمنياً أن تتواصل الانتصارات وحصد البطولات مع الزعيم في الموسم الحالي بإذن الله.