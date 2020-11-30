اهتمت الصحف الرومانية بالإنجاز الذي حققه مواطنها رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد قيادته الفريق الهلالي لتحقيق الفوز بكأس الملك بعد فوزه على فريق النصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد بالرياض، وأشارت التقارير إلى أن المدرب رازفان حقق مجداً كبيراً مع الفريق السعودي خلال قيادته دفة الفريق الهلالي والتي كان آخرها كأس الملك، هذا وكتبت صحيفة «digisport» الرومانية: ‏«رازفان لوشيسكو يفوز بجائزة جديدة في السعودية مع الهلال، ويتغلب على النصر في نهائي كأس الملك 2 ـ 1، وهذا اللقب هو الثالث لمدرب الهلال بعد تتويجه من قبل ببطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي». وكتبت صحيفة «inpaok» اليونانية ‏لوشيسكو «يغزو» كل شيء في السعودية بعد دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، فاز كذلك بكأس الملك في المباراة النهائية بعد انتصار الهلال على النصر، وقال موقع «eurosport» ‏لوشيسكو لا يُمكن إيقافه في السعودية وهو مصدر سعادة الهلاليين، ‏فاز بكأس الملك ويواصل الأداء الرائع مع فريقه، هذا اللقب هو الثالث له بعد الفوز بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي، وأشار تقرير آخر إلى أن رازفان أصبح بطلاً حقيقياً في الكرة السعودية، بعد تحقيقه الثلاثية وبهذا يكون رازفان قد انضم إلى المدربين الرومانيين الذين حققوا إنجازات للفريق الأزرق، بعد كل من إيلي بلاتشي وكوزين ألاريو، لكن إنجاز لوشيسكو اقترن هذه المرة بالجمع بين كأس الملك والدوري والآسيوية كأول مدرب يحقق هذا الرقم الاستثنائي مع الهلال.