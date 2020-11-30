أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور، أن نجوم الزعيم نجحوا في تحقيق كأس الملك الغالي أمام فريق النصر في المباراة الختامية.وأضاف: «لم يكن لدي شك في ذلك لثقتي الكبيرة بإخواني اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهيرهم الكبيرة بتحقيق ثلاثية الموسم، والتتويج بأغلى الكؤوس المحلية».وبارك الناقور لرئيس النادي فهد بن نافل وعمله الكبير المؤسساتي الذي قاد الفريق بهدوء لتحقيق ثلاثية الموسم، مبيناً أن الهلال مؤسسة رياضية عالمية أثبتت قوتها وجودتها بذلك العمل الكبير، الذي يؤكد أنها منظومة عمل تكاملية، فما نراه اليوم هو عمل رؤساء سابقين وحاليين وأيضاً قادمين فدستور الهلال الذهب، وهو واحد بتغير الأشخاص دائماً. وأشاد الناقور بروح وإخلاص لاعبي الزعيم وحرصهم على تحقيق البطولات محلياً وخارجياً، مشيداً بالعمل الاحترافي للجهازين الإداري والفني، الذي أسهم في استقرار الفريق وظهوره بالشكل الفني الذي نتج عنه تحقيق الإنجازات.وأشار الناقور إلى أن قطار بطولات الأزرق لن يتوقف عند البطولة 61 وسيحقق العديد من البطولات محلياً وقارياً بمشيئة الله.