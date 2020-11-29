في عرس كروي جميل، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق النصر على المركز الثاني والميداليات الفضية، بعد فوز الهلال على شقيقه النصر بهدفين لهدف. وظهر اللقاء بالصورة اللائقة لنهائي غالٍ على قلوب الرياضيين، توجه الهلال بالحصول على اللقب الغالي بجدارة واستحقاق بهدفين جاءا عن طريق؛ جانغ هيون سو (د:١٠)، وبافيتيمبي قوميز (ركلة جزاء د:٤٢)، وجاء هدف النصر الوحيد عن طريق لاعبه أيمن يحيى (د:٧١). ويعد هذا اللقب التاسع لفريق الهلال.